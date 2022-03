Sangha chi siamdan zirtirna kalpui mek

Agricultural Technology Management Agency (ATMA) leh Fisheries Department Serchhip District ṭangkawp chuan District chhung hmun hrang hrangah sangha chi siamdan zirtirna an kalpui mek.

Sangha Note/Sangha Chi-ah Mizoram a intodelh theihna tur atana sawrkar hmalakna kal mekah tunlai hian Serchhip District chhung khaw hrang hrang – N.Vanlaiphai, E.Lungdar, New Serchhip leh Chhiahtlangahte ATMA Serchhip leh District Fisheries Department -te ṭangkawp chuan hma an la mek a, a bikin Common Carp/Sangha sen chite chu a nu leh a Pa thliar hrangin, a tui dahna hranpa siamah awmze nei taka tuitir an ni a, heng sangha tui te hi Hapa(Thosilen ang tak)-ah sawn luh leh niin, ni 4 – 10 inkarah a notete an lo keu ṭhin a ni.

Tunlai hian District khaw hrang hrangah hian Sangha note tamtak tihkeu ṭan mek a ni a, beisei anga thil a kal chuan tun aṭanga kum rei loteah chuan Sangha Dil siamtute tan sangha sen chi (Common Carp) bik chu a note/chi-ah intodelh mai theih beisei a ni.

