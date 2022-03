Sava bu chhehna tur siam hnatlang nei

Serchhip Sub-Hqrs. YMA hnuaia Science and Environment Committee hmalaknain Inrinni khan Sakhisih Sanctuary-ah Sava bu chhehna tur (Nest Box) siam hnatlang neih a ni.

Serchhip Sub-Hqrs. YMA hian Ngaw an enkawl mek, Sakhisih Sanctuary-ah hian sava an lo pun zel theihna tur leh thing kawrawngah bu chhep chi savaten an hman ṭangkai theih turin sava bu chhehna tur (Nest Box) siam hnatlang hi an nei a, he hunah hian Science and Environment Committee bakah Sub-Hqrs. YMA hruaitute leh SEC member-te thawkchhuakin Sava bu chhehna tur hi 30 vel an siam a, heng te hi Ngaw chhunga thingkung hrang hrangah an tar nghal bawk a ni. Hei bakah hian he hnatlang a thawk te hian Ngaw chhunga thing awm hrang hrangah YMA chhinchhiahna te tarin hun an hmang bawk a ni.

Serchhip Sub-Hqrs. YMA-in an enkawl Sakhisih Sanctuary hi Serchhip chhim lam khaw dai, Hriangtlang khaw panna kawng bul maia awm a ni a, kum 20 chuang YMA-te hian enkawl tawhin, helai hmun vêng tur hian thawktu mi pakhat rawih reng niin, Ngaw chhungah hian thing leh mau chi hrang hrang bakah ramsa leh sava bakah nungcha chi hrang hrangte a awm a ni.

