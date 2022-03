Sawrkar kum tharah Health Care Scheme sum dinhmunin ziaawm lam a pan a beiseiawm:CM

Sawrkar hnathawk awm lohna chhungkuate an dam loh ni khuaa an inen-kawlna senso sawrkarin a tum sakna, Mizoram State Health Care Scheme sum dinhmun chuan sawrkar kum tharah ziaawm lam a pan a beiseiawm tih Chief Minister Zoram-thanga chuan a sawi.

Nimin Assembly inkhawma zawhna leh chhanna hunah inrawlhin House Leader Zoramthanga chuan sawrkar kum tharah chuan bill thehlut tawh mipui tam zawkin pawisa an lak theih a beisei thu a sawi a, a tam thei ang berin a zar an zo chu an duh ber a nih thu a sawi. Health Care Scheme hi tlin lo chung chung a sawr-karin a kalpui a nih thu a sawi a, state dangin an tih theih loh, Mizoram sawrkarin a kalpui hram hram a ni a ti a, Chief minister chuan “Kan sawrkar tirh khan hri leng a la awm lo a, health care atan cheng vbc 50 kan dah belh a. Chuta ṭang chuan a pung lo awm nen tunah chuan cheng vbc 200 chuang kalpui a ni tawh,” a ti a, cheng vbc 200 chuang hmun khata dah chu Finance department in eng emaw palh awm theiah a ṭhat loh an rin avangin bank hrang hrangah an dah tih a sawi.

Hri len hmaa vawi khata cheng vbc 50 dah nghal chu tun hnuah sawrkar sum dinhmun a chhiat avangin a harsat thu a sawi a. SEDP aṭanga health care Rs nuai 2 thleng pek theih chu pek vek theih a nih loh thu sawiin, “Kan ba nual a, kan ba pawh a tam. Kan sum dinhmun aṭangin health care bill ba te chu rulh chhoh mek zel a ni,” a ti.

Congress member Lalrindika Ralte zawhna chhangin Health Minister Dr R.Lalthangliana chuan nikum October ni 1 leh kumin March ni 31 inkara Health Care Scheme a inziak lutte hun pawhseina aṭanga sum tlingkhawm chu ₹325,67,050/- a ni a ti a, hemi inziahluh hun pawhsei chhunga tel damlote’n bill an la la thei lova, Bill tang hi 23,031 niin, a pawisa zawngin ₹59,63,40,278/- a ni a ti a, Bill pêk theih loh chhan hi sum indaih loh vang a ni a ti.

