Sawrkar siam turin inbuatsaih mek

Nimin lama inthlan result puan fel a nih hnuah State pangaa MLA thlan tharte chu sawrkar thar siam turin an inbuatsaih chho mek a. Uttarkhand-ah chuan BJP hruaitu Piyush Goyal leh Dharmendra Pradhan-te chu BJP legislature Party hruaitu thlanna vil tura tirhluh an ni a. Nimin khan CM Pushkar Singh Dhami chuan Governor hnenah a banna a thehlut a, Dhami hi a dinna bial Khateema-ah a tling zo lo a ni. Uttarakhand-ah hian seat 70 awmah BJP te hian 47 lain hneh takin sawrkarna an siam thei dawn a ni.

Manipur-ah pawh sawrkar thar siam turin inbuatsaih mek a ni a, nimin lamah sawrkar thar siam dan tur ngaihtuahin Imphal-ah party hruaitute an ṭhukhawm a ni. Manipurah chuan BJP chuan seat 32 ah chakna changing sawrkarna an siamthei dawn a. A hnaihbertu NPEP in seat 7,NPF leh INC ten 5 veve an la a. Midangin seat 11 an la.

Punjab-a hneh taka thlan tlin AAP pawhin sawrkar thar din turin hma an la mek a, CM candidate Bhagwant Mann chuan nimin khan Delhi panin an party national convener Arvind Khejriwal a hmu dawn a ni. Thulakna tarlan danin sawrkar thar hi tun thla ni 16 hian lakluh tum a ni a, Punjab-ah chuan seat AAP ten seat 92 lain chiang takin sawrkarna an siamthei dawn a, INC ten 18 lain SAD in pathum, BJP ten pahnih leh midangin pahnih an la ve bawk.

UP-ah chuan sawrkar lai BJP ten seat 255 ah chakna an changa,ahnaihbertu SP ten 111 ah chakna an lathung a. RLD ten pariat, INC pahnih, NINSHAD in 6,SBSP 6, BSP 1 leh midangin 2 an la a ni. Goa-ah seat 20 lain BJP chu party mala seat la hnember an ni a, Congressin 11 ,AAP leh MAG ten 2 ve ve, GFP in 1 leh midangin 4 an la a, Goa-ah hian sawrkarna siamthei turin seat 21 lak a ngaih avangin sawrkarna siam thei an awm rih lo a ni.

