SEDP board-te inen-kawlna cheng nuai 262

Mizoram sawrkar, Finance department in SEDP hnuaia board hrang hrang 14 te kum khat chhunga inenkawlna senso chu ₹2,62,55,520 a ni zawk tih a sawi.

Assembly starred question no 204-ah SEDP hnuaia Board hrang hrang ten kum khat chhunga sum an hman zat ₹2,97,38,170 nia tarlan chu tihdikna (correction) siamin ₹2,62,55,520 a ni zawk tih an sawi a. SEDP Board zingah School Education department hnuaia Human Resource Development Board (HRD) sum hman pawh ₹68,16,650 ni lovin cheng nuai 33.34 a ni zawk tih an tarlang bawk.

Like this: Like Loading...