Nehru Yuva Kendra (NYK)-in Serchhip District hnuaia Club inziaklut te aṭanga kum 2021-22 chhunga Club tiṭha a tehnaah Serchhip Ṭhalai Pawl chu pakhatna atan thlan an ni a, Serchhip District aiawh hian Mizoram pumah telin, Mizoram pumah hian pathumnaah thlan an ni bawk a ni. Endikna hi kum 2021 – 2022 chhunga an chetvelna report an thehluh aṭanga teh a ni.

Like this: Like Loading...