Serchhipah hmeichhe baihvaite tlukluh lailawkna in ‘One Stop Centre’ hawn a ni

Nimin khan Ministry of Women & Child Development bultuma sak Serchhip P&E venga hmeichhe baihvaite tlukluh lailawkna in, Sakhi – One Stop Centre chu Nazuk Kumar, IAS, Deputy Commissioner, Serchhip chuan khuallian niin a hawng.

District Bawrhsap chuan Serchhipin One Stop Centre Building thar ṭha tak mai a nei chu lawmawm a tih thusawiin, hmeichhia harsatna neite tan a hluin a ṭangkai hle dawn a ni, a ti a. A building sak pawh a felfai hlea a hriat thu leh sum sen ral ngaihtuaha building ṭha tawk tak nia a ngaih thu tarlangin, thawktute chu duat taka lo enkawl zui zel tur leh ṭangkai taka hmang zui ngei turin a chah a ni.

ten van-tlangah te, mahni inchhung-ah ngei pawh hleihlenna kan tawk palh thei a, chhantu nei lovin chu’ng harsatna leh hrehawmnate chuan min delh bet tlat thei tiin, chutiang ang harsatna tawkten he Centre hi pan nachang hria se a duh thu a sawi a, anmahni ṭanpui tur leh a ṭul anga dân anga lo humhim turin an inpeih reng a ni tih a ti a, mahni ngei an tlanlut thei lo a nih pawhin phone hmanga biakpawh mai tur a ni a, rilru lama harsatna an tawhte thlengin an enkawl thei a ni, a ti. Nazuk Kumar chuan hetiang Centre hlu leh ṭha Serchhipin a nei chu mitinin an hriat a ṭul hle a, Centre-a thawktute, media mite leh khawtlang hruaitute chu hmeichhia harsatna tawkte tan hetiang Centre ṭha tak hi Serchhipah a awm a ni tih zau zawka puang turin a chah bawk.

Khualzahawm Lallian-puii, Director, Women & Child Development pawhin thusawiin, Serchhipa One Stop Centre building hawn a ni ta chu lawmawm a tih a sawi a, Centre ṭha tak a awm theih nana thawktute zawng zawng chungah lawmthu sawiin, ram ṭha tak sahthlaktu Land Resources, Soil & Water Conservation Department chungah lawmthu a sawi a, Women & Child Development hmalakna dang hrang hrangte a tarlang bawk.

A hawnna inkhawm hi R.Lalmuankimi, MSS, Nodal Officer, One Stop Centre chuan a kaihruai a, David Zodingliana, AE, DRDA chuan technical report a pe a, Teressa Lalhruaitluangi, case worker chuan Centre chungchang sawifiahna neiin, Lalmuansanga Ralte, Addl. DC chuan lawmthu sawina hun a hmang a ni.

One Stop Centre hi hmeichhia, tupawh hleilenna tuar, nupa kara harsatna nei emaw, mahnia harsatna sukiang zo lote tana pan theih a ni a, ni 5 leh zan 5 thlenga lo mikhual lailawk theihna a nih bakah a ṭul anga dân anga ûmzui zel pawh an tithei a, a hma chuan Serchhip DC office building-a room pakhat luahin hun engemawchen an lo kalpui tawh a, tun thlengin case 56 an nei tawh a ni.

Nimina hawn tak P&E Veng lane hnuaia building thar hi April, 2019 khan sak ṭan niin, 2021 April thlaah sak zawh a ni a, a sak nan hian cheng nuai 46 vel sen a ni a, he building hi thawktute office a nih bakah hmeichhe mangang tlanlutte thlen lailawkna tur leh, eiin engkim inrelbawl theihna tura duan a ni a, tunah hian thawktu mi 9-in an enkawl mek a ni.

One Stop Centre Number:

8415049957

8974582937

9862378955

