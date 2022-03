Skywalk & ropeway ACB-in chhui ngawrh

Sakawrhmuituai tlanga skywalk leh Chaltlang-Durtlang inkara ropeway siam chungchanga MNF-ten thubuai an thehluh chhui tura Lokayukta-in a ruat, Anti Corruption Bureau (ACB) chuan chhui hna thawk mekin, ropeway siam hna thawktu contractor Joint Venture, NEIP Projects and Ropeways & Resorts Pvt. Ltd hotute chu Mizoramah koin thu an zawtfiah tawh.

ACB hotute sawi danin, contractor-te state pawn, New Delhi lama awm an nih vangte leh covid hrileng vangte-in hmalakna kawngah harsatna chen a awm a, hetihlai hian hnathawktu contractor lam leh an ukil chu Mizoramah koin thu zawhfiah an ni tawh a, heng bakah hian ACB lam chuan ropeway leh skywalk siamna tur hmunhma leh hmalak tawhte chu a hmunah an enfiah tawh bawk.

ACB hotute chuan an thilchhui chu hrualmum hun chhung a la rei deuh an rin thu leh, contractor lamin statement te an pe ang a, chumi hnuah enfiah chhoh zel a nih tur thu an sawi.

Tarlan tawh ṭhin angin, MNF party a Vigilance leh Legal Board te chuan November 22, 2021 khan skywalk leh ropeway siamnaah thil dik lo a awm nia ngaiin Lokayukta ah complaint an thehlut a, December 7, 2021-ah chhui phalna Mizoram sawrkara Vigilance department-ah theh luh a ni a, Vigilance department-in a zirchian hnuah December 17, 2021 khan chhui phalna a tichhuakin, ACB chuan December 22 ah a dawng a ni.

MNF tarlan danin, Sakawrhmuituaitlang skywalk atan 10% mobilization advance zat tur cheng nuai 48.50 a nih laiin, cheng nuai 287.25 pek chhuah a ni a. Durtlang – Chaltlang ropeway atan mobilization advance zat tur cheng 248.25 a nih laiin cheng nuai 1317.80 pek chhuah a ni.

Like this: Like Loading...