Sports Complex sakna atan inremna ziak

Bawngva khuaa Mamit District Sports Complex sak turah ram neitu chhungkua-te leh Mizoram State Sports Council-te chuan inremna an ziak a, an inremna ang chuan heng chhungkaw 18-te hi Bawngva VC-ten inhmun an pekah an lût ang a, MSSC chuan lawmthu sawi nan sum fai an pek bakah an in thar an sak dan tur pawh an ngaihtuah pui dawn a ni.

Inremna ziah puala inkhawm, Aijal Club-a neihah hian sports minister Robert Romawia Royte chuan Bawngva-a chhung-kaw 18 ten an in an pe phal chu lawmawm a tih thusawiin, MSSC-in tuna an chenna aia ṭhaa inthar an neih leh vat theih nan thiam taka ruahmanna an siam chu lawmawm a tih thu a sawi.

Mamit District Sports Complex hi cheng nuai 4400 senga sak tur a ni a, inremna ziah a nih tak avangin karleh mai aṭangin sak ṭan tum a ni tih MSSC te chuan an sawi. He hunah hian Mamit bialtu MLA Er. H Lalzirliana, MSSC Secretary John Ṭanpuia, MCS leh Bawngva khawtlang hruaitute an tel a ni.

