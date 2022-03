State Institute of Hotel Management kum 7 hnuah pawh hawn a la ni lo

Tunhnaia Comptroller and Auditor General of India (CAG) audit report Assembly house dawhkana dahah chuan Tourism department-in cheng vaibelchhe 8 senga State Institute of Hotel Management an din chu kum 7 hnuah pawh hawn a la ni lo tih tarlan a ni.

CAG report-in a sawi dan chuan hetianga hman ṭangkai a nih loh chhan hi zirtirtu leh hnathawk dang lak a nih loh vang leh zirna hmanrua tur ruahman tel a nih loh vang a ni. Kum 2007 October thla khan sawrkar laipui Ministry of Tourism chuan Bung Bangla hmuna State Institute of Hotel Management dinna atan hian cheng vaibelchhe 10 ruahman chu a pawm a. He hna hi kum 2 chhunga thawh zawh tur a ni a, SIHM hi Mizoram Societies Registration Act, 2005 tlawhchhanin kum 2008 August thla khan ziahluh a ni a, a in sak hna thawk turin PWD chu mawhphurhna pek a ni a, pawisa pawh PWD hnenah suan a ni.

Kum 2020 May thla thleng khan he SIHM-ah hian zirna ṭan a la ni lova, a chhan ber chu zirtirtu leh hnathawk dang lâk an nih loh vang a ni a, he institute building sak hna pawh hi kum 2009 September-a zawhfel tura tih a nih laiin kum 2013 September khan PWD hian an sa zo chauh a, kum 2015 May thla khan a building-te hi Tourism department hnenah an hlan a ni.

Kum 2013 January thla khan Tourism department chuan he institute-a thawk tur Principal, zirtirtu leh hnathawk dang 22 tana post siam turin rawtna a siam a, DP & AR chuan hna siam thar tur hi 19-ah titlemin kum 2019 August thla khan Mizoram sawrkar chuan he institute a hnathawk tur hi post 32 siam a remti a. Hetihlai hian he institute-a zirlaite zirna hmanraw leina tura Ministry of Tourism-in cheng vaibelchhe 2 a ruahman chu Mizoram Tourism department hian a bawhzui ta lo hrim hrim niin CAG report chuan a tarlang.

Audit party leh Tourism department aiawhte’n kum 2019 October thlaa a hmuna an en chuan he building sakte hi luahlum a nih loh avangin a rawih tawh hle a, State tana rotling hetianga rawih lo tura enkawlna atan hian sum sen belh a ngai dawn a ni, an ti.

Hetianga cheng tam tak senna hman ṭangkai loha a awm chhan hi ruahmanna fel siam a nih loh vang a nih thu CAG chuan a tarlang a, tunah hian zirna tan mai a nih theih loh pawhin sawrkarin a rawih zel lohna turin hman tangkai dan zawng se tiin rawtna a siam nghal a ni.

