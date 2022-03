TB natna ûmbo tura beihpuithlakna hun ‘Aashwasan Campaign’ hawng

India rama TB natna umbo tura beihpui thlakna ‘Aashwasan Campaign’ chu nimin khan Serchhip District Chief Medical Officer Dr. Lalzawmi chuan hawngin, khaw hrang hranga he natna ûmbo hna thawk tura chhuakte vai liamna hun a hmang nghal.

Dr. Lalzawmi, CMO Serchhip chuan World Health Organisation (WHO)-in khawvelah TB natna umbo a tumna kal zelah kum 2025-ah India ram aṭangin TB natna ûmbo a tum a, chu hmalakna kal zelah chuan Aashwasan Campaign Programme pawh neih a ni tih a sawi a, sawrkar laipui chuan India rama District hrang hrang 100-ah nasa taka ṭan lain, heng District 100 (Tribal Area-ah) zingah hian Serchhip District pawh a tel ve a ni, a ti.

India ramah Zawng hri (Small Pox) leh Zeng Hri (Polio) te ûmbo a lo nih tawh a, khawvel ram hrang hrang kan inkalpawh nasat tawh avangin Zeng Hri (Polio) laka kan him zelna nan Zeng Hri danna erawh sawrkarin a la kalpui chhun-zawm zel thung a. Sentut (Measles) natna pawh umbo leh tuma theihtawp chhuah mek a ni a ti bawk.

H.Laltanpuia, Dot-Plus Supervisor, Serchhip TB Centre chuan Serchhip District dinhmun tlangpui sawiin, kum kalta 2021 (Jan-Dec) chhung khan Serchhip District-ah TB vei mi 66 hmuh chhuah a nih thu leh chung zinga mi 45 te chu Chuap TB midang kai chhawng thei an nih thu a sawi a, chuap pawn lama vei mi 21 an awm thu leh mi 4 in an thih pui thute bakah mi 52-in tha taka TB damdawi an ei zawh thu a sawi a. Kumin January thla aṭanga nimin thlengin Serchhip Districtah TB vei mi 14 hmuh chhuah tawh a nih leh thu leh chung zinga mi 9 te chu Chuap TB leh Chuap pawn lam mi 5 awm thu sawiin, mi pakhatin a thihpui tawh thu a sawi bawk.

Dr. ZD Lalmuanawma, District Medical Superintendent chuan a kaihhruai a, Lalawmpuia Sailo, District Supervisor chuan lawmthu sawia kharin, Programme zawhah hian Lalnunsanga, Senior Laboratory Technician hovin Serchhip District chhunga TB veite zawn chhuah leh enkawl dan tur chungchangah Training neih chhunzawm nghal a ni.

