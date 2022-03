Thlam kângah mi pathum kâng hlum

Suangpuilawn rama Rungdil bula Lianchhunga huan thlam kangah pa leh a fanu kum 14 mi tiamin mi 3 an kang hlum.

Kang mei chhuak a thite hi huan neitu Lian-chhunga fapa Lalmuankima, an huan pu Vanlalmawia leh a fanu Zorinmawii-te an ni a. Thlam a riak ve dang David Lallawmzuala (14) leh Isaak Lallawmzuala(28) te chu an zuan chhuah avangin an him a, thlam hi a kangral hneh hle a, thlam bula an dah Bolero pawh a kang chhe hneh hle a, thlam hnuai lamah hian eirawng bawlna gas leh tuialhtheite an chhek khawm a, dragon fruit zâmna tur lirthei ke chhia tam tak an lakkhawm an dah bawk a, an huan zauh tumna lama an teak huan vah faina lama teak thing zaite an dah hnem hle bawk ni a thudawn a ni.

Kang hlumte hi tute nge an nih hriat hran harsa khawpin an kang nasa niin mita hmutute chuan an sawi a, Saitual Police Station aṭangin a hmunah Police-te an kal a, thlam kan dan hi chhui zui mek a ni.

