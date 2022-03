Tuchel-a’n an fan-te a khak

Inrinni zana Turf Moor-a Chelsea-in 4-0-a Burney an hnehna match-ah khan inkhelh hmaa minute rei lote Ukraine puala hun hman laiin Chelsea supporter-te chuan club neitu Roman Abramovich tihel nan a hming an au chhuahpui a, he thil thlengah hian Chelsea manager Thomas Tuchel chuan club supporter-te a sawisel ani.

He match tluan hian Chelsea fan ṭhenkhat chuan Russian Abramovich hi an au el bakah Burnley fa-te pawhin an ‘boo’ bawk a, Chelsea manager chuan, “Hetiang thil tih hun hi a ni lo a ni,” tiin a sawi a, “Inpumkhatna lantir kan duh a nih chuan chutiang tur chuan kan khawsa tur a ni,” a ti a, “Kan club emaw, club danga mi pawimawhte vanduaithlak taka an awm ta lo a nih pawhin rei lote chu zahna kan nei tur a ni,” a ti.

