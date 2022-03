Tuialhthei pek chhuah danah khuahkhirhna thupek tichhuak

Central Trade Union-te chuan India ram pumah ni 28.03.2022 leh 29.03.2022 chhunga nawrh (strike) an tum avangin ramchhungah POL-a harsatna tawh theih a nih avangin sawrkar leh mipuiten harsatna lian zawk an tawh loh nan leh, petrol leh diesel mamawhtute’n rualkhai zawka an chan theihna’n ‘The Mizoram Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1987’-in thuneihna a pêk angin FCS&CA Director chuan nimin zing dar 6 aṭanga hman turin tuialhthei khuahkhirhna thupek a tichhuak.

FCS&CA Director-in thupek a tihchhuahah chuan Two-wheelers te tan ṭum khatah petrol 5 litres pek chhuah tur a ni a, LMV tan 10 litres, MMV tan 20 litres leh HMV tan 40 litres ṭum khatah pek chhuah tur a ni a, Buhfai/essential commodities phur truck te chu an challan milin an kal lam leh haw lam daih pek theih an ni thung a, he thupek hi nimin zing dar 6 aṭanga thu leh awm hma chu hman tur a ni.

