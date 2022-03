Vice President hnenah MZU hotute leh, Kohhran leh tlawmngai pawl-ten Mizoram mamawh an thlen

Nimin chawhnu khan Vice President M Venkaiah Naidu chuan Raj Bhavan-ah Mizoram University (MZU) hotute, NGO Coordination Committee hruai-tute, Mizoram Kohhran Hruaite Committee aiawh, Ex- Mizo National Army (Ex-MNA) hruaitute, Zo Reunification Organisation (ZORO) hruaitute leh Ukraine buaina rawn chhuahsana Mizoram rawn thleng ta hmeichhe pakhat-te chu a kawm a, Governor Hari Babu Kambhampati pawh he inkawmnaah hian telin Vice President hnenah pawl hruaitute ngennate a lo thlenpui a ni.

Vice President chuan mipui vantlang rawngbawl-tute a kawmnaah Mizoram-ah Kohhrante leh tlawm-ngai pawl hrang hrangten sawrkar ṭha taka an thawhpui ṭhin tih a hriat thu sawiin, lawmthu a sawi a, sawrkar ṭha taka thawhpui chhunzawm zel tur leh India ram inpumkhatna atan pawl ṭangkai tak ni zel turin a chah a ni.

MZU hotute chuan MZU hmasawnnate leh mamawhte Vice President hnenah hian an thlen a, MZU hotute chuan Lunglei khawpuia MZU Southern Campus chu a taka kalpui a nih thuai theihna tur leh hmalak nana thil tihfel hmasak ngaite chinfel thuai a nih theih nan hmalaksak turin Vice President hi an ngen a, Mizoram ṭhalaite Sports ah theihna sang tak an neih thu sawiin, Mizorama College of Physical Education din turin rawtna an thehlut a, Mizoramah Damdawiin inenkawlna ṭha a awm tlem avangin AIIMS ang tluka ṭha Multi-Speciality Hospital din turin rawtna an thlen a, Champhai leh Mamit ahte College ṭha bik, Star College din turin rawtna an thehlut bawk a ni.

Kohhran leh Tlawmngai pawl hruaitute chuan Mizoram mipui tana thil pawimawh deuh deuha an hriatte Vice President hnenah hian ṭawngkain an sawipui a, ziakin Mizoram mamawhte an thlen bawk a ni.

Kohhran, tlawmngai pawlte leh pawl dang hotute chuan Myanmar Refugee Mizoramah 30,000 chuang an rawn lut tawh a, an dinhmun a khawngaih thlakzia leh ṭanpui an ngaih ziate, India sawrkar chu Democracy lian ber a nih anga raltlante chunga ngilneih chhuah tur leh ṭanpuina pe turin an ngen bakah a lo mikhualtute khua leh district te sum leh paia chhawmdawl an ngai tih an sawi a ni.

He hunah hian Mizo ṭawng chu 8th Schedule of the Constitution-ah telh an rawt a, Mizoram tan IAS Cadre hran neih a ṭul thute sawi a ni a, Bru Refugee-te Tripura-a awm hlen tura inremna siam fel a nih tawh angin an Vote-te Mizoram aṭanga paih thuai a ṭul thute pawh an sawi bawk a ni. Assam leh Mizoram ramri chungchangte pawh sawi a ni a, inremna tluantling a awm theih nana Central sawrkar chu hma la tura an beisei thute sawi a ni a, Border Trade a taka kalpui a nih theih na tura central sawrkar chu hma la tur leh Assam Rifles-te Aizawl khawpui laili aṭanga sawn chhuak tura ngenna te pawh siam a ni bawk a ni.

Mizoram University aiawh hian Prof. JK Patnaik, Pro Vice Chancellor leh a thawhpuite an tel a, NGO Coordination Committee aiawhin R.Lalngheta, President, Central YMA bakah CYMA General Secretary, MZP President, MHIP President, MUP President leh MSU General Secretary-te an tel a, MKHC aiawhin Rev Dr Vanlalnghaka Ralte leh a thawhpuite an tel a, Ex-MNA leh ZORO aiawhin an hruaitute an tel bawk a ni.

