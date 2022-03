Zoram Ni hmang

Inrinni zan khan MZP buatsaihin Hyve City Hall, Aizawlah Information Minister Lalruatkima hovin ‘Zoram Ni’ hman a ni.

Lalruatkima chuan ‘Zoram Ni’ an hmanna chhan chu Zoram mipuiten Zalenna an duh a, chumi avanga hmalak duhna thinlung aṭanga irh chhuak a ni, a ti a. India sawrkarin a ram chhung ngeiah Jet Fighter hmanga a beih hial ngai awmchhun chu Mizoram a ni a ti a. Mizote hi hnam huaisen, tlawmngai, rinawm leh taima tia miten an hriat reng a pawimawh a ni, a ti bawk.

Lalruatkima chuan, Jet Fighter hmanga Aizawl leh hmun ṭhenkhat beih a nih avanga harsatna tawkte hre rengin, kan ramin zalenna a sualna kawnga harsatna hrang hrang tawkte an tawrhpui takzet thu a sawi.

He Zoram Ni hi Mizote harh tharna ni leh Mizote thinlungah Mizona (Nationalism) tuh thar lehna ni nise a duh thu sawiin, Lalruat-kima chuan Mizoram lo hi Mizote’n ram an nei lova, Mizo hnam an nihna angin, hnam tan theihtawp chhuah tur leh lungrual taka hmalam pan tur te, State dangte tluk loh leh entawn ni thei tura ngaihtuahna thar seng turin Mizo mipuite a sawm a ni.

March ni 5, 1966-aindo thlawhna hmanga India Sawrkarin Aizawl a bomb hriatreng nan kumtin he ni hi Zoram Ni tia vuah a ni a. He ni puala hun hman, MZP Vice President Andrew F Lalramnghaka kaihhruaiah hian MZP President Lalnunmawia Pautu leh F.Vanlalrochana te pawhin thu an sawi a ni.

