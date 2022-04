SEDP kalpui turah hmeithai leh pachhiate i ngai pawimawh hmasa ang u:Lalchhandama Ralte

School Education Minister, Tuivawl bialtu MLA ni bawk, Lalchhandama Ralte chuan, “SEDP kalpui dan tur chungchangah kan party mite ka ngen duh che u chu, he programme kan kalpuina turah hian hmeithai leh pachhiate hi i ngai pawimawh hmasa ang u,” a ti.

A bial tlawhchhuah programme hmang mek Lalchhandama Ralte chuan nimin khan Darlawn MNF Group buatsaih, ‘Mithar lawmluh programme’ Block Resource Centre, Darlawna neih a hmanpuinaah he thu hi sawiin, “MNF flagship programme SEDP hi mipui thleng phakin kan kalpui ṭan thei ta hi a lawmawm hle mai. Hripui vangin kan duh anga hmalakna kan kalpui thei lo erawh hrehawm kan ti em em a, hun ṭha a rawn her chhuak ṭan hi mipuite tan a lawmawm kan ti,” tiin a sawi.

Lalchhandama chuan, “MNF hi Hnam Movement nena inzawm tlat a nih avangin Mizo mipui thinlungah a tla na ber a, tunah pawh hian Mizoram hmun tinah MNF zawm thar an awm reng a, hei hian a entir chu MNF party hi Pathianin Mizo mipuite enkawl tur hian hriak a thih mek a ni. Chuvangin, kum 2023-a inthlanpui lo awm leh turah pawh hian MNF hi kan sawrkar leh ngei dawn,” a ti bawk.

Lalchhandama Ralte chuan an elpui ber political party pahnihte chu mipui rilruah an tlahniam zel nin a sawi a, “Congress party chuan thahrui an lakna ber Delhi lam a tlabal zo tawh a, thahrui an nei thei tawh lo a. An tan thawhleh ngaihna a awm rih lo a ni,” a ti a. ZPM dinhmun sawiin, “ZPM nihphung hmuhfiah nan chuan MADC election lo awm turah sawn a lang chiang MADC bial 25-ah bial 8 chiah an chuh ve ngam a, hei hian ZPM sum tetzia a lantir a, Pathian belruat an ni rih lo a ni ang,” a ti bawk.

He hunah hian T.Lalthlamuana President Tuivawl south block MNF chuan fuihna thu a sawi bawk.

