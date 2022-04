8th Assam Rifles ten ralthuam man

Assam Rifles Serchhip Battalion te chuan niminpiah khan Champhai District-a Hruaikawn khuaah ralthuam tawlhruk ni a hriat eng emaw zat an man.

Assam Rifles-in thu-chhuah an siam danin an mite hian an thudawn bawhzuiin Hruaikawn khuaah hian dan lova ralthuam lakluh nia hriat an inhlan chhawng tur lai hi an nangching a, a tawlhtu nia rinhlelhte erawh chu Myanmar ram chinah an tlanbo hman a, Assam Rifles-ten chet an laknaah hian thi leh hliam an awm lo niin an sawi a ni. An man hman tak loh tlanchhe tate hian .9 mm Pistol pahnih, .32 Revolver pakhat, .32 revolver mu sawmpanga, Hand Grenade siamchawp pasarih, Tac Phone/RS walkie talkie pahnih, Tac Vest pakhat, lead tel power bank pakhat leh ORS packet 1 an tlanchhiatsan a ni.

Assam Rifles hotute chuan ralthuam an mante hi Myanmar sipai sawrkar do tura tualchhung mi intelkhawm, People’s Defence Force (PDF) te ta tur a nih an rin thu an sawi.

Like this: Like Loading...