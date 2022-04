Agriculture Minister-in N.Vanlaiphaiah Ar awpkeuna a hawng

Nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan Krishi Vigyan Kendra (KVK), Serchhip District-in N.Vanlaiphaia Ar awpkeuna (Poultry Hatchery) an siam a hawng a, hei bakah hian KVK-in kuthnathawktute tana kalpui zui tlaka an ngaih, hlawhtling taka an enchhin tawh thlai chin dan leh hna-thawh dan phung (approved technology) dahkhawmna lehkhabu a tlangzarh.

He hunah hian Agriculture Minister chuan KVK chu loneitute kal zel nana hmahruaitu pawimawh an ni a, an ṭangkaizia hriain district thar 3-ahte pawh KVK hi dah thuai kan duh a, kan lehkhate pawh tunah Prime Minister pisaah a awm mek a ni, a ti.

Minister chuan kan rama chin pun zui theih tura enchhinna neih fel vek tawh thlaite leh a chin dan thlan chhuahte kan tlangzarh thei leh KVK Serchhip district ten an remhriatna leh inpek-naa an din Ar awpkeuna khawl thar kan hawng hi a lawmawm hle a. Heng lai vela Ar vulhtute tan a ṭangkai hle dawn a ni, a ti.

Minister chuan kan ei bar mamawhte tam zawk leh felfai zawka kan thar chhuah theih nan sawrkar chuan Land Leasing Act te, Collective Farming System te a ngaihtuah chho zel a, FOCUS hmalakna hmangin awmze nei zawka buh leh bal thar chunga kan leilung leh ramngaw venhim hna pawh thawh mek zel a ni a ti bawk.

Nimina Ar awpkeuna a hawnah hian a rualin Artui 500 a awpkeutir theih a, approved technology tlangzarh takah hian thlai leh a chin dan thlan chhuah 38 a awm a ni.

Minister hi James Lalsiamliana, Director, Agriculture leh official pawi-mawh dangten an ṭawiawm a, N. Vanlaiphaiah hian H.Lalhruaitluanga, SDO Civil leh Dr. T.Vanlal-ngurzauva, Senior Scientist & Head leh a thawhpuiten an lo dawngsawng a ni.

