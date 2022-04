Aizawl khawpui chhungah rukruk a hluar a, kumin March thla thlenga thubuai ziahluh zawng zawng zinga zaa 69.64 chu rukruk a nih thu Aizawl SP, C.Lalruaia’n a sawi.

Nimin khan a pisa Conference Hall-ah thuthar lakhawmtute kawmin, C.Lalruaia chuan Aizawl khawpui chhungah rukruk a hluar em avangin an department pawhin ngun taka an zirchian hnuah mipuite hnenah zirtirna pek a ṭul thu leh zau taka mipuiten an hriat theih nan thuthar lakhawmtute chu sawm an nih thu a sawi a. Rukruten an rûk tam ber chu mobile phone, two-wheeler, gas cylinder, lirthei battery, tui pipe, fire hydrant coupling, tui meter, thawmhnaw leh mobile phone tower nut bolt-te a nih thu a sawi a. Hralh chhawn leh awlsam bungrua chu rûk tam ber a nih thu a sawi bawk a ni.

Police station hrang hrangah kumin chhungin March thla thleng khan case 572 register a ni tawh tih C.Lalruaia chuan a sawi a, heng zinga 397 chu rukruk a nih thu leh hei hi case register zawng zawnga zaa 69.64 lai a nih thu a sawi a ni.

C.Lalruaia chuan thil ruksa lei chu dân anga hrem theih an nih thu a sawi a, chuvang chuan mobile phone box leh charger nei lo zuarte lei duh an awm zel chu ti tawh lo tura mipuite an ngen thu a sawi a, Mobile dawr neite pawh rinhlelhawm an awm chuan lo siamsak lo turin a ngen a. Hetiang chiah hian thirchhia anga hralh theih mai tarlan takte pawh leisak lo tura fimkhur turin thirchhe dawr neitute a ngen thu a sawi bawk.

Lirthei part dawr neite pawh lirthei rututen an mamawh ngei ngei, lirthei ignition system thar thlak pawh fimkhur taka rinhlelhawmte chu tihsak loa police-a report zel turin a ngen bawk.

C.Lalruaia chuan rûkru vênna atan mipuite mahni in leh hmuna CCTV vuah uar turin a chah a, rukru tam ber chu damdawi hmansual avanga harsatna nei, hmanhmawh taka sum mamawhte an nih tlangpui thu a sawi a, zinga ṭawngṭai inkhawm kal, insawizawi leh chhan hrang hrang avanga kalh ṭha loa in chhuahsante avangin in rawk a tam hle tih a sawi bawk a, .

