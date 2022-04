Aizawl leh Champhai inkarah MST Bus

Aizawl leh Champhai inkarah Mizoram State Transport (MST) Bus chu vawiin aṭang hian tlan ṭantir tum a ni.

Hemi chungchangah hian nimin khan Transport Dept chuan thuchhuah a siam a, Aizawl leh Champhai inkarah ni 14 aṭangin Vanapa Hall bul aṭangin zing dar 6 aṭangin MST bus service a chhuah ṭhin tur thu a puang a, hemi hnu aṭang hian Aizawl leh Champhai aṭangin bus pakhat ve ve a chhuak ṭhin dawn a ni a ti.

MST Bus service tir tur hi Champhai leh Aizawl inkar Maxi Cab Service Owners’ Association-te leh kawng siamtu company te inkara inhmuhthiam lohna awm avangin, mipuite veivahnana tur lirthei a khaihlak loh nan ruahmanna siam a nih tur thu, Transport Minister TJ.Lalnuntluanga chuan a sawi a ni.

Champhai – Aizawl Maxi Cab Service Owners Welfare member pakhat chu thla hlui ni 29 khan Khaw-zawl Tuisen phai leh Khuai lui inkara Highway kawng laituten lung an tihtlak avangin chhiat a tawk a, hemi an chhiat tawh chungchangah hian tun thlengin kawng laitute leh lirthei neitute an inrem thei lo a, Company thuneituten an intiamna anga hmalakna a awm loh avangin lirthei neitute hi Court-ah kal se, an thlawpna lantirnan Champhai – Aizawl Maxi Cab Service Owners Welfare chuan April ni 14 zing kar aṭangin inremna a awm hma chuan Service loh ni se tiin thu tlukna an siam a ni.

Like this: Like Loading...