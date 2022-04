Aizawlah silai leh a mu zuartu 16 awm

Home Minister Lalchamliana chuan Aizawlah silai leh silai mu zuartu (Arms & Ammunition Dealer) 16 an awm thu a sawi.

He thu hi Ningani-a Aizawl Falkland Venga man chawia silai kahna hmun Zakamlova Shooting Range a hawnnaah sawiin, Home Minister chuan Shooting Range hawn thar chu silai kahna hmun a nih mai bakah a Shooting Range enkawltuten silai himna chungchang course-te an paltlang avangin silai him tak leh fimkhur taka chelek leh enkawl dan inzirtirna hmun a nih a beisei tiin a sawi a, Mizote hian silai chu rohluah kan ngaih thu te, silai licence dil pawh an tam thu te sawiin, silai leh hriamhreite hi hnathawh nan leh mahni inven nan thil ṭangkai tak a nih rualin a chelektute an fimkhur tawk loh avanga sawrkar phal loh sapel leh ramsa vehte an intipalh fo leh, hemi avanga nunna chân an awm chu thil pawi tak a ni tih a sawi a. Silai licence diltu reng rengin silai a enkawl thiam tawk tih nemghehna Police Officer aṭanga an neih chu danin a phût tih sawiin, hemi kawng-ah pawh Shooting Range chu a ṭangkai thei dawn a, silai enkawl chungchang firearms safety-te an zirtir thei dawn a, hei hi silai license diltute tan thil ṭangkai tak a ni dawn a ni, a ti.

He huna thusawitu dang Power Minister R.Lalzirliana chuan Shooting Range chu silai kawl leh neiten hnawksak lo leh him zawka silai an kahna hmun rem a nih dawn bakah Mizorama khualzinte tan an hun hnawh khahna tur thil ṭha tak a ni thei dawn tih a sawi bawk.

Zakamlova Shooting Range hi Indoor Shooting Range niin, silai kah inzirtirna/ silai kahna hmun leh silai fimkhur taka enkawl firearms safety inzirtirna hmun ni tura buatsaih a ni bawk.

Like this: Like Loading...