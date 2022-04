Bamboo Link Road hi Peace Bonus nen a inang:Er. K.Sawmvela

Adviser to Chief Minister (Technical) Er. K.Lalsawmvela chuan nimin khan Mizo Hnam Run-ah thusawiin Mizoram sawrkarin project lian tham a kalpui mek zingah Bamboo Link Road chu Chief Minister Zoramthanga tumruhna leh hrat lak vanga hlawhtling mek a nih thu a sawi a, Union Budget (Mizoram tan)-a cheng vbc. 100 dah a ni chu Peace Bonus nen khan a inang chiah tih sawiin “He Bamboo Link Road hi kan pu phuah-chawp a ni a, Peace Bonus hming phuahchawp nen khan a inang chiah a, phuah-chawp rau rauah a tak taka pawisa awm a ni,” a ti.

Er. K.Sawmvela chuan a tirah Bamboo Link Road concept paper cheng vbc 965 siam a ni a. Finance Ministry chuan pilot project atan cheng vbc 100 ni phawt se tiin Union Budget-ah an dah ta tih a sawi a. He hna hi pilot project (enchhinna) a nih angin ministry lamin an enfiah vek dawn avangin hmun hrang hranga sem darh lovin hmun hnihah i.e. Lengpui – West Serzawl leh Tuirial Airfield – Hmar Chal-tlang lamah kalpui tur a ni a, hemi atan hian guideline siama nghah mek a ni, a ti.

Aizawl By-pass Road project chi hnih chungchang a sawi bawk a, pakhatna chu Union Budget-a cheng vbc 500 lo lang chu KM 40 vel, double lane tur, lei lian (major bridge) 3 a awm dawn a, Sihhmui – MZU hnuai – Lawipu hnuai – Tlangnuam – Hlimen – Samtlang – Hual-ngohmun leh Melriat inkarah chhuakin Lunglei road a pawh dawn tih sawiin, “Tunah hian DPR siam mek a ni a, sanction kan nghak,” a ti.

Aizawl By-pass Road pahnihna, chu pawh chhim leh chhak pan tur tan khaw-pui kaltlang lovin KM 28.9-a sei Sairang chhak Kurung lui kanin Rangvamual epah chhovin leiverh pahnih (twin tunnel 9m ve vea zau) KM 2.40 (Bawngkawn Brigade ruam aṭanga Muthi ruam thleng), heta ṭang hian Tuirial Airfield – Seling thlen hmaah a chhuak ang. He hna hi NHIDCL thawh tur a ni a, cheng vbc 715 vel tura DPR siam mek a nih thu a sawi bawk.

Heng bakah hian Bawngkawn leh Vaivakawn-ah Flyover siam turin feasibility report pawm a ni tawh a, TCIL Company nen MoU ziah niin, tunah hian Law deptt vet ngaite nghah mek a ni a ti a, Contractor chungchang sawiin, “A fund lo kalna a zirin PWD hnuaia Contractor registered nih kher a ngai lo. Kan kawng hnathawktu hnam dang company-te pawh hi registered contractor pakhatmah an awm lo,” a ti bawk.

