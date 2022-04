Bio Control Laboratory leh Bio Fertilizer Production Unit din mek a ni:Agri. Minister

Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan loneituten him taka an thlaite a enkawl theih nan Bio Control Laboratory din mek a nih thu sawiin, leiṭha lam pawh kan mamawh ang tak kan siam ve theih nan Bio Fertilizer Production Unit din mek a ni bawk a, heng sawrkar hmalaknate hi a taka hman theih a nih hunah chuan loneituten an chhawr hle dawn a ni, a ti.

Nimin khan E.Lungdar Tuipui zauva KVK Serchhip district-in Lentil Dal an enchhinna (pilot project)-a an thar chhuahte sengna hun a hmanpuinaah sawiin, Agriculture Minister chuan a vei em em ṭhin Dâl sengna hun hman a ni thei leh kan ramah hlawk taka thar a ni thei tih a hmu chu lawmawm a tih thu sawiin, tuna mi chu enchhin mai a la ni a, tam thama thar a nih theih nana a chin dan chipchiar a bua KVK-ten an siam chu hmang ṭangkai turin loneitute a ngen a, Minister hian KVK Serchhip district-in Lentil Dal chin dan lehkhabu (tech-nical bulletin) an buatsaih chu a tlangzarh nghal a, minister chuan dâl mai nilovin Alu-te pawh chin pun zel tuma hma lak a nih thu sawiin, state dang aṭanga kan lakluh kan tharchhuah ve theih reng site tharchhuah kawngah hma lak chhoh zel a ni dawn tih a sawi.

Minister chuan hmun ṭhenkhata Custom Hiring Centre hminga Tractor an pek, mimalin ama hminga Subsidy sum a lo pêk avanga mahni mimal ta anga chei zui a, midangte tana hman ve remchang lova siamtute an zawn chhuah vek tur thu leh, a ṭul anga an chunga hmalak zui dan an dap tur thu a sawi a, Tuipui Zauvin Land Development te, Irrigation te a mamawh hle tih a mit ngeiin a hmuhpui tih sawiin, a ṭul anga ngaihtuah-sak zel a tum thu a sawi a, minister chuan dawn tur awm thei chin dawnga duh tawk mai loneitu ni lova ram tana engemaw thawh chhuah tum tlattu nih tuma, taima taka bei sauh sauh turin mipuite a ngen a ni.

James Lalsiamliana, Director, Agriculture pawhin thusawiin, Agriculture lama tui em em Minister kan neih zarah hmasawnna kan hmu nasaa, nimina hlawhtling taka Dal seng a nih theihna pawh a remhriatna zar a ni tih sawiin, hetihian kan ei nasat Dal, state pawn aṭanga kan lakluh deuh vek kha hlawk takin kan thar ve thei reng a ni tih kan hmua loneitu taima leh tumruhte tan zau takin kawng a inhawng ta a ni, a ti.

Lentil Dal an chin dan tlangpui hi Kenny Zohming-liana, SMS, KVK-in a sawi-fiah a, Minister duh angin Dal chi hrang 5 chu Lungchhuan, Chekawn, N.Vanlaiphai leh E.Lungdar khuaa loneitu thlanchhuahte nena ṭanghoin an enchhin tih a sawi a, Dal chi hrang hrang an enchhinah hian IPL 220 Variety chu loneitute chin atan a thar ṭhain a hlawk ber a ni a ti a, kum hmasa lama WBL 77 variety an lo chin chhin tawh chu leiṭha leh a mamawhte pe vekin India ram pum tharchhuah zat chawhrual aia sang zawkin KVK Serchhip hian a lo thar tawh a, nimina seng takah erawh chu leiṭha leh a mamawh dang engmah pe lovin an ching thung a, a tharchhuah pawh tlemin a tlahniam a, national avarage hi a phak lo hlek tih a sawi.

Dr. T.Vanlalngurzauva, Sr. Scientist & Head, KVK kaihhruaia hun hmanah hian Dal chingtu zinga mi C.Biakthansanga bakah H.Lalhruaitluanga, BDO, E.Lungdar leh K.Lalngaizuala, VCP, E. Lungdar-te pawhin thu an sawi a ni.

