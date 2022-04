Cheng nuai 1364.67 senga siam Biate khaw tana tui lâkna, Biate WSS (Pumping) Home Minister-in a hawng

North Eastern Region Development Programme (NERDP)/10% Lump Sum Grant sum cheng nuai 1364.67 senga Khawchhak Tuipui aṭanga Biate khua chawm tur tuilakna siam, Biate Water Supply Scheme (pumping) chu nimin chawhnu dar 1 khan Home Minister Lalchamliana’n a hawng.

Hawnna puala Tuipui lui kam pump house 1 tuala inkhawm buatsaihah Home Minister chuan thusawiin, Biate khuain tuilakna ṭha tak a nei thar chu thinlung taka a lawmpui thu leh a tihlawhtlingtu PHE Minister, department thawktu leh contractor-te fakawm tiin, sawrkar hmasa Congress sawrkar-in hma a lakna rah a nih thu sawiin, a bik takin PHE Department changtu Minister hmalaknaah bialtu MLA a nih angin lawmthu a sawi bawk.

Sawrkar laipui hmalaknain khaw hrang hrang tuilakna siam chhoh mek zel a nih thu leh, tui hnate ṭha zawka vêna tihpun kawnga nasa lehzual a beih a ṭul thu a sawi a, khawchhak Tuipui chu Khawbungin an la tawh a, a kama khuaten an khaw chawmtu tui lakah an la hmang zel dawn niin a lang a ti a, hei vang hian tuihna humhalh turin a kam tuaka thing leh maute humhalha phun belh kawngah hmalak chhunzawm zel a ṭul tiin, mipuite chu tuihna humhalh kawngah sawrkar theihtawp chhuaha thlawp tlat thin turin a ngen a ni.

Tuna hmalakna bakah hian Biate khawchhung in tinah tui connection pek vek a nih theih nan AMRUT hnuaia City Water Action Plan hnuaiah cheng nuai 150 dah fel a nih thu a sawi a, DPR siam fel hnuah reiloteah hmalak tum a ni, a ti a. Tui pump chhuah tihtam leh tuinut changa hman theih turin Hmunte lui gravitation hmanga lak tum a nih thu a sawi bawk a, heng atan hian cheng nuai 135 dah a ni a, a dang cheng nuai 15 chu tuihna humhalhna kawnga hman tum a ni, a ti bawk.

PHE Department hnuaia thawktute chungah lawmthu sawiin a bial chhunga hmalak tawhna leh hmachhawp awmte a tarlang a. DONER kaltlangin North Vanlaiphaiah cheng nuai 2500 senga tuilakna siam tur te, Sailulak, Leng leh East Lungdar khuate inṭawm tur tuilakna cheng vaibelchhe 20.42 senga siam tur leh NABARD hnuaia North Mualcheng khua tuilakna tur cheng nuai 880 hmanga thawh turte a tarlang bawk.

Hawnna pual inkhawm buatsaih hi Er. HC Lalnunzira, Chief Engineer, Zone-I, PHE Department chuan a kaihruai a. Upa Thanglianzuala’n hunserh a hmang a, Er. F.Lalsanglura, Sr. EE, Serchhip WATSAN Division-in technical report pe-in, tun dinhmunah Biate khuaah hian tui connection 64 an pek tawh thu a sawi a, Biate VCP C.Lalrinliana’n thu a sawi bawk a. Er. Lalrammawia, SE (Rural) PHED in lawmthu sawiin hun a khar a ni.

Biate Water Supply (pumping) Scheme hi June ni 18, 2016 khan thawh ṭan a ni a, December ni 16, 2019 khan tui pump chhuah theiha siam niin, April ni 30, 2021 khan thawh zawh a ni a, Tui connection hi in 550 thlenga pek theih tura ruahman a ni a, Biate Water Supply Scheme (pumping) siam nan hian Sawrkar laipuiin za zela 90, cheng nuai 1228.20 tumin State tum zat chu za zela 10, cheng nuai 136.47 a ni.

Mi pakhatin nikhatah tui litre 135 thleng hmang anga chhutin mi 2619 te kum 2045 thleng chawmzo tura duan a ni a. Tui pump chhuahna Khawchhak Tuipui aṭanga tuidahkhawlna tuizem lian Biate khaw lu a awm insanhleihna hi metre 908 a ni a, nikhatah darkar 20 thlenga tui pump thei tur leh nitin tui litre nuai 4,10,000 pump thei tura duan a ni. Tuilakna pipe hi 80 mm diameter GI pipe niin tuilakna pipe thui zawng hi kilometre 6.7 a ni a, Biate khuaa tuizem litre 1,70,000 dawngah chhungluh a ni.

Tui pump chhuah nan hian Pumping Station 2 siam niin, power supply hi 11KV Power Transmission Line, Sialhawk Sub Station atanga lak a ni a. Station tinah transformer 250 kVA bun niin, Diesel generator 200 kVA dah ve ve a ni bawk. Tui dahkhawlna leh thlitfimna Clear Water Sump litre nuai 26,000 (singhnih leh sangruk) dawng Station pahnihah dah a ni bawk. Heng bakah hian Staff quarters, Laboratory, Security fencing, a panna kawng leh tul dangte pawh siam tel a ni bawk.

Biate Water Supply Scheme hawn zawh hian Lalchamliana leh PHE Department hotute chuan Lungpher Li, Khawchhak Tuipui aṭanga East Lungdar, Sailulak leh Leng khuate tana tuilakna Multi Villages Water Pumping Scheme, JJM hnuaia cheng vaibelchhe 20.42 senga hmalakna tur an tlawh nghal bawk.

Tlai lamah Biate khawtlangin Biate WSS (Pumping) hawn lawmna ruai an ṭheh nghal a ni.