Cheng nuai 459.60 senga siam, Chalrang–New Chalrang tui lakna hawng

Nizung chakna hmanga Chalrang leh New Chalrang khuate chawm tura NABARD (RIDF-XXV) sum cheng nuai 459.60 senga siam tuilakna, Chalrang-New Chalrang Water Supply Scheme chu nimin khan PHE Department changtu Deputy Chief Minister Tawnluia’n a hawng.

He Scheme hawngtu Tawnluia chuan thu sawiin, Chalrang leh New Chalrang khaw inṭawm tur tuilakna hawn a ni ta chu ni chhinchhiah tlak bik tak a nih thu leh a lawmpui takzet thu a sawi a. Mipuite chu tuilakna enkawl leh venhim hna Department kuta dah mai lova neitu nihna pu a enkawl turin a fuih a, tuihna siamtu ramngawte humhalha venghim ṭhin turin a chah bawk.

SEDP Executive Board Chairman ni bawk Tawnluia chuan kum 2022-2023 financial year atangin Sawrkar flagship programme SEDP kaltlangin kuthnathawktute tan theihtawp chhuah tum a nih thu sawiin, a thawhkhat nan ₹50,000-a bul ṭan tum niin, chhungkaw 60,000 thlan chhuah hmasak tum a ni, a ti a. MLA bial tinah chhungkaw 1,500 zel thlan phawt tum a ni a, a thlangtu turte chu khua leh district level thlenga siam a nih tur thu a sawi bawk.

He hun hi Veterinary, Fishery and Sericulture Board Vice Chairman C.Lalmuanpuia pawhin a hmanpui a, Chalrang-New Chalrang Water Supply Scheme (Solar pumping) hi July ni 2, 2020 khan bul ṭan niin, April ni 30, 2023 a zawh hman tura tih chu April ni 30, 2021 khan zawhfel a ni a. Tui connection 299, Chalrangah 164 leh New Chalrangah 135 pek chhuah niin, PHED/P&V Eastern Engineers chu Implementing Agency an ni.

Chalrang-New Chalrang Water Supply Scheme hi mi pakhatin nikhatah tui litre 55 zel hmang anga chhutin mi 1567 te kum 30 lo la awm leh tur thleng chawmzo tura duan a ni a. Tui pump chhuahna lui atanga tuidahkhawlna tuizem lian Chalrang khaw lu a awm insanhleihna hi metre 481 a ni a. Nikhatah darkar 7 chhung tui pump thei tur leh nitin tui litre 68,530 pump thei tura duan a ni.

