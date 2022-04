Chief Secretary-in Thenzawla AH & Vety Farm tlawhin an hmalakna a enpui

Nimin khan Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma, IAS chuan Thenzawla AH & Vety Farm a tlawh a, an hmalakna hrang hrangte a enpui.

Dr. Renu Sharma hian Kel vulh punna hmun tlawh hmasa berin an hnathawh dan tlangpuite thawktute a titipui a, he Kel an enkawl mekte hi kum 2019 aṭanga bul an ṭan niin, Rajasthan leh Punjab aṭanga an lakluhte an ni a. Heta ṭanga Kel no lo piangte hi Kel vulhtute hnenah vulh pun zel tura hralh leh ṭhin an ni a, nimin thleng khan Kel pa 49 leh a nu 46 an hralh tawh a, tunah hian enkawl lai kel puitling Sirohi kel 15, Beetal kel 89 leh kel no 25 an nei mek a ni. He Kel vulhpunna hmun hi RIDF NABARD sum cheng nuai 600 senga bul ṭan a ni a, kel vulh punna a tlawh hnu hian Ran chaw chinna te, Dilpui leh sakawr enkawlna hmunte a tlawh leh bawk.

Dr. Renu Sharma chuan Thenzawlah AH & Vety department-ten ram zau, nuam leh mawi tak an nei chu lawmawm a tih thu a sawi a, an enkawl dan felfai leh thianghlim tak chu fakin tihhmasawn zel theihna tam tak a la awm nia a hriat thu a tarlang a, he farm-in hma a sawna hmalakna zau zawk a awm theih nan Department Secretary a titipui tur thu a sawi bawk a ni.

Chief Secretary hi H. Zorintluanga, OSD to CS-in a ṭawiawm a, Thenzawlah hian Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS leh Pryank Kishore, IAS, SDO (Civil), Thenzawl-ten lo dawngsawngin, Farm-ah hian Dr. PC Lalsangzuala, General Manager, Dr. Lalramdintluanga, Manager leh Dr. Lalmuanpuia Samte-ten an lo dawng sawng bawk a ni.

