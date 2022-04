CM-hoin Martar Thlanmual siamthat leh tihchangtlun dan tur sawiho

Chief Minister Zoram-thanga hovin Inrinni zing khan Aizawl Luangmual a Martar Thlanmual siamṭhat leh tihchangtlun dan tur a hmunah an sawiho.

He sawihonaah hian Art & Culture Minister R.Lalzirliana, Dy. Govt. Chief Whip Lalrintluanga Sailo bakah Martar Thlan Committee member dangte an tel a, Martar thlanmual hi February 2022-a Cabinet ṭhukhawm chuan sawrkar kutah a dah a, Chief Minister kaihhruiaina hnuaiah a enkawltu tur Martar Thlan Committee din a ni a, Art & Culture Minister chu Co-chairman a ni. Sawrkar leh tlawmngai pawl atangte in leh mimal ruat bik member-ah dah an ni. Inrinni khan thawmṭhat leh cheibawl ngai laite enho a ni a, tihchangtlun belh na’na hmasawnna ruhrel din theih dan remchang te enho a ni.

Sawrkar kuta a awm hma hian kum 2000 khan Martar Thlanmual Siamtu Committee din a lo ni tawh a, Mizo Hnam chhan na’na nunna chân te, hnamdang kuta thi emaw Mizo kuta thi emaw thliar lovin, Mizo Hnam chhan na’na thi an nih phawt chuan thlanmual-ah hian dah ni se, tiin he Committee hian a lo rel tlu tawh a. Chu Committee-ah chuan tlawmngai pawl hrang hrang te an tel a ni. Tun dinhmunah thlanmual ah hian Martar hming 1,563 dah a ni tawh a, Martar te ruhro 65 dah a ni bawk.

Like this: Like Loading...