CM-in Mizorama in hlui chanchin ziahna tlangzarh

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan INTACH Mizoram Chapter lehkhabu siam “Built Heritage of Mizoram 2021”, Mizorama building hlui ding lai chanchin ziahna chu CM Conference Hall-ah a tlangzarh.

CM chuan lehkhabu a tlangzarh chu hlu a tih thu sawiin, ṭhangtharte tan pawh ṭangkai tak tur nia a hriat thu a sawi a, kan heritage neih ang angte hi ṭha taka vawn zel chu kan tih ngei tur nia a hriat thu sawiin, sawrkar pawhin a tlin chin ang zelin theihtawp a chhuah zel tur thu a sawi.

CM-in lehkhabu a tlangzarhah hian building hlui 71 tarlan a ni a, chung zinga 17 te chu Assam Rifles enkawl lai mek niin, an awmna chhunga mi an ni a. Buiding 14 chu kohhran hrang hrang PCI, BCM, ECM leh SA-te hnuaia enkawl niin, 27 chu sawrkar building an ni a, a bak 13 te hi mimal ta an ni.

INTACH (MC) Member Secretary Lalram Thanga chuan Archaeological Survey of India-in kum 2010 a kaihhruaina a duan zulzuiin, lehkhabua building hlui an dahte chu kum 1950 hma lam a mi chauh telh a nih thu a sawi a, kum 2014 khan a vawi khat na he ‘listing’ bu hi a vawi khat nan siam a lo ni tawh a ni.

Heng building hlui 71 te hi District paruk (Aizawl, Lunglei, Khawzawl, Kolasib, Serchhip leh Siaha) ami te a ni.