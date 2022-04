Congress under 5, ZPM under 10, MNF-in MLA 30:MNF President

Chief Minister, Zoramthanga, MNF party president ni bawk chuan, “Kum 2023 inthlanah Pathian leh mipui zarah MNF-in sawrkarna kan chang ang,” a ti a. Congress chu under 5, ZPM under 10, MNF chu MLA 30 tlin tura a rin thu leh Congress phei chu beih beih tham an ni lo, a ti.

He thu hi nimina Mizo Hnam Runa Chhung Inkhawm an neiha MZP hruaitu hluite MNF party-a a lawmluhnaah sawiin, Zoramthanga chuan, “Kan khingpuiten MNF chu hun ṭha lo atan ruat a ni, an ti ṭhin. A dik rualin, hun ṭha atan pawh ruat kan ni,” a ti a, “International war karah pawh ding nghet kan ni a, huaisen takin kan kal tur a ni. Covid period a zo ang a, malsawmna kan dawng ang. MNF hi tum ropui tak neia kal kan ni. Kan history kum 60 thlir ila min chhanchhuaktu Pathian hi a la pangngai reng a ni a. Hei hi kan chakna bul a ni,” a ti.

Congress dinhmun sawiin, “Serchhip bye election kha thlirin CM bial hlun leh a bupuiah an candidate-in dahkham a chawi a nih kha. Kha khan a lantir chu an zâm a ni. An candidate pawh halral thilhlanah an hlan a, party dang an vote vak a ni. Central lam thlir ila Sharad Pawar-a te pawhin UPA hruaitu nih an duh tawh lo. Delhi lama a khawnvartui bûr a tluk tawh chuan heti lama a phita chu alh ngaihna a awm tawh lo. Nakum kan inthlang turah pawh an tihsual chuan an artelukawn thei,” a ti.

“ZPM pawh hmana mi ang an ni tawh lo. Movement an inti a, unit neih ṭul an ti lo, kalphung thar an ti, kohhran hi kan unit a ni mai an ti. Val upa council nen chiang taka sawrkar siam an tum a nih kha. Tunah chuan kha boruak kha a ni tawh lo. Party dang thovin an kal tawh a. Movement duh tawk lovin party recognition (registration) an fight a, Sebengtung sakeibaknei vuna inthuam ang mai leh super CM han tihte kha a rem tawh lo. Kalphung an thlak zing em em a. An kalphung ber chu sorkar kheuh pawr tur dap a ni mai,” a ti bawk.

Eptuten sawi pawr tur an dap chawp nasa tiin, SEDP sem turte an hmu a, an mang a ang em em a, BJP-ten president’s rule-a Mizoram dah tura an nawr laiin Rajya Sabha Chairman berin Mizoram Assembly House-ah kan rorelna chu India rama ṭha ber pawl a nih thu a sawi chhuak a ti a, Politics-a inbeih dan a hniam tih sawiin, “Kan hnathawh dan leh development kalpui danah Zoram mipui tan a ṭha em? tih lam aiin an hunlaia tribal certificate an pek Kamrula-te an buaipui em em a. Abu-a pawh buhfai supply tura an hman kha, keini’n ramri buai lai khan i supply chhun-zawm thei ang em tia kan chhawr zui mai a ni,” a ti bawk.

MNF President-in nimina mi thar lawmluhte chu – B.Vanlaltana, Ex President, MZP Gen. Hqrs.; Lalchhan-dama, Ex President, MZP Saitual District leh F. Lalremruata, Ex President, MZP Sub Hqrs. Lungsen-te an ni a, lawmluh tharte aiawhin MZP president hlui B.Vanlaltana chuan MNF a zawm chhan a sawi a, “Pathian leh kan ram tan titu party awmchhun a nih vang leh mi tam takin nunna hial an lo hlanna a ni a. Mizo kan nih chuan ngaihtuahna seng vak lo pawha MNF zawm tur niin ka hria a. Tin, he party hi Pathian hriatpui a nih vang, a ti.

