Department thenkhat MIC-a inlan turin ko

Mipuiin awlsam zawka Public Authority/department-te hnathawh an hriatna tur point 17 an website-a tarlang lo department ṭhenkhatte chu nimin khan Mizoram Information Commission (MIC)-ah inlan tura koh an ni.

Hemi chungchangah hian nimin khan MIC chuan thuchhuah a siam a, RTI Act, 2005 chuan Public Authority/ department-te chu an hnathawhna chungchang mipuiin awlsam zawka an hriat theihna tur point 17 tarlangin an office website-ah ṭheuh dah ngei turin a lo hriattir tawh a, January 19, 2022 khan order tichhuakin, office hrang hranga DAA leh SPIO-te chu Suo Moto disclosure ti vek tur leh Feb-ruay 28, 2022 aia tlai lovah an hmalaknate Secretary, MIC hnena thehlut turin a hriattir a, Chief Secretary pawh sawrkar department-ten an zawm ngei em tih lo hriatpui tura ngen a ni bawk.

Office 130 chuang hnen-ah he order hi sem chhuah a nih laiin office 40 chauhin an hmalakna an thehlût a, a thehlût ve lo zinga department lian zual 10-te chu MIC-ah inlan tura hriattir an nih angin Lalnunmawia Chuaungo, Chief Information Commissioner leh Zorammawia, Information Commissioner-te hmaah nimin khan an inlan a, RTI Act-in a phut angin mipuiin zawh kher ngai lova an department hmalakna leh an hnathawh chungchang an website ah dahchhuak ngei tura hriattir an ni a, harsatna an neih pawhin inthlahrung lova MIC be râwn turin an chah a, an website-ah an dah ngei em tih an endik zui zel dawn tih hriattir an ni bawk a ni.

