District Carrom one day tournament

Serchhip District Carrom Association buatsaihin Inrinni khan Govt. Serchhip College-ah One Day tournament neih a ni a, Men’s Singles-ah R Zirsangliana,Bazar veng New Serchhip chu pakhatna niin, K.Lalrinchhana, Bazar Veng, New Serchhip chu pahnihna a ni a. Women’s Singles-ah F.Lalengzauvi, Venglai New Serchhip chu pakhatna niin, H.Lalremruati, Venglai New Serchhip chu pahnihna a ni a, Men’s Doubles-ah CL Thangzika, Venglai New Serchhip leh

Zothanpuia, Bazar Veng New Serchhip-te ṭangdun chu pakhatna niin, R.Zirsangliana, Bazar Veng New Serchhip leh

Vanlalhmangaiha, Venglai New Serchhip-te ṭangdun chu pahnihna an ni.

