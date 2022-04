Dr. Laltluangliana Khiangte hnenah performing arts chawimawina sang hlân

Inrinni khan Vigyan Bhawan, New Delhi-ah India ram art & culture chawimawina sang ber Sangeet Natak Akademi Award (Purushkar) chu Prof. Laltluangliana Khiangte hnenah Hon’ble Vice President of India M. Venkaiah Naidu-in a hlan.

Prof. Laltluangliana Khiangte hi Sangeet Natak Award pek a nih chhan hi Indian theatre-a a kut thawh nasat vang niin, kum 2005 ah Bharat Adivasi Samman leh kum 2006 ah Padma Shri pek a lo ni tawh bawk a ni. Tluangte hian playright huang chhungah he Akademi Award hi lain, a hmingin play 30 chuang ziak tawhin, chuta zinga 6 chu sap ṭawngin a ni. A plays te hi khawpui hrang hrang New Delhi, Kolkata, Guwahati, Bhopal etc. stage ah play an lo ni tawh ni. A plays zinga 16 pawh Hindi a lehlin an lo ni tawh nghe nghe. A play pakhat ‘Pasaltha Khuagchera’ chu Book of Year 1997 ah puan a ni nghe nghe.

Lawmman hlanna a khuallian Vice President of India chuan, “Award hi mi cho chhuah nan leh intih phur nan a pawimawh em em a ni,” a ti a, ṭawng pawi-mawhzia sawiin, “Mahni ṭawngbil hi chu kan mit ang hi a ni a, ṭawng dang chu a tarmit ang hi a ni,” a ti bawk. Lawmman hlanna hunah hian Union Minister of Culture, Tourism and Development of North Easterm Region G. Kishan Reddy leh Arjun Ram Meghwal, Hon’ble Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture te an tel a ni.

Sangeet Natak Akademi hi India ramah performing arts lama apex body niin, a award pek thin Sangeet Natak Akademi Award (Purushkar) hi chumi kawnga chawimawi-na sang ber a ni. Chawi-mawina hi field hrang hrang Music, Theatre leh Overall Contribution/ Scholarship in Performing Arts anga sem chhuah thin a ni. Prof. Tluangtea lakna hi Playright ah niin, Theatre activity hnuaia awm a ni.

