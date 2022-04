Dy. Speaker-in Hualtu a tlawh

Nimin khan Mizoram Assembly Deputy Speaker leh Tuikum bialtu ni bawk Er. Lalrinawma chuan tun sawrkar kum thar aṭanga Central Scheme thar Pra-dhan Mantri Adi Aadarsh Gram Yojana (PMAAGY) kalpuina tur khuaa atana thlan, a bial chhung khua Hualtu a tlawh.

Hualtu khawtlang hruaitute nena an inkawm-honaah Er. Lalrinawma chuan, Tuikum Bial khaw tam tak chu PMAAGY kalpuina tur atana thlan chhuah zingah an awm dawn tih sawiin, Hualtu chu hmalak hmasakna tur khua zingah a tel tih a tarlang a, mipuiten he scheme lo kal tur hi an ṭangkaipui a beisei thu leh, an tih ve tur awm ang angte pawh theihtawp chhuaha thawk ve ṭhin turin a ngen a, sawrkar aṭanga duhsakna leh indawmkânna turan hmuhte chu ṭha takin, a nihna ang taka hmang thiam zel turin a chah a, Mizoram sawrkar flagship programme SEDP pawh an la hmuh chhoh zel dawn tih a sawi.

PMAAGY hi sawrkar laipui a Ministry of Tribal Affairs-in thingtlang khua thlan bikte tana hmasawnna hnathawhna tur Scheme a duan a ni a. Sawrkar laipui hian Mizoramah he Scheme kalpui nan hian khua 344 a rawn thlang a, Hualtu hi khaw thlan zinga mi a ni. PMAAGY hi Sawrkar kum thar 2022-2023 aṭanga kalpui ṭan tum a ni a, Social Welfare & Tribal Affairs hnuaiah kalpui a ni dawn a ni.

Inkawm khawmna neih zawh hian bialtu MLA hian hmasawnna hnathawh ṭhenkhat a enkual zui a ni.

