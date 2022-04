ED-in Amway India Enterprises thil neih hrensak

Enforcement Directorate (ED) chuan Amway India Enterprises Private Limited chu chhawng hrang hranga sumdawnna dik lo taka kalpuia puh a nih avangin an thil neih cheng vaibelchhe 757 chuang a hrensak.

Heng an thil neih an hrensakte hi ram leh in te, khawl, lirthei, bank account leh fixed deposit te an ni a. ED chuan a chhuichiannaah Amway chuan chhawng hrang hranga sumdawnna inkhaidiat network marketting an kalpui danah inbumna thil a awm thu a tarlang a. An bungraw zawrh tam tak chu a tlukpui company dangin an zawrh ve tho nena khaikhinin uchuak taka toin an zuar nia hriat a ni a. Hemi hrechiang lo hian mi tamtak chuan Amway company-ah hian member anga inziak lutin an bungruate to takin an leisak a, hah taka an sum thawhchhuahte diklo takin an chân phah niin ED chuan a sawi a. Company memberte chuan an bungraw leite hi an hmang chhunzawm lova, an chunga member upline member-ten hausakna tur an tawktarh ringawt an ûm niin tarlan a ni bawk a. A tak takah erawh chuan heng upline memberten hlep tam tak an lo tel ve hian an bungraw man a tih to phah nasa hle niin ED chuan a hmuchhuak bawk a ni.

ED chuan kum 2002-03 atanga 2021-22 chhungin Amway hian cheng vaibelchhe 27,562 a hmuchhuak tih sawiin, heng sum atang hian cheng vaibelchhe 7588 chu an distributor leh member India leh USA amiten commission aṭanga an lo hlawkpui a ni a ti a. An company thil tum ber chu an bungraw zawrh lam aiin member neih tam ringawt a ni a. Hetianga member inkhaidiat chhoten diklo taka hlep an lo neih ve thup nan hian an bungruate chu hman a nih thu a sawi a. Amway tihlar nan hian inhmuhkhawm lian tak takte huaihawt niin hetah hian khawsak sang tak taka an nun dante mipui hip nan pholan a ni a, social media lamah pawh sumdawng hip tumin ṭan an la nasa hle niin ED chuan a sawi bawk a ni.

Like this: Like Loading...