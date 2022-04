Environment humhalh chungchangah inrawnkhawmna nei

Mizoram First pawl chuan Nilaini khan Aijal Club-ah environment humhalh chungchanga inrawnkhawmna buatsaihin, Mizoram environment chhe mek siamṭhat leh vênna tur kawng hrang hrangte sawiho a ni.

Environment humhalh chungchanga ngaih pawimawh hmasak tur leh hmalak dan tur inrawnkhawmnaah hian kalkhawmte chuan sawrkar leh pawl angin kawng hrang hrangah hmalakna a awm tih sawiin, heti chung hian hmabak tam tak a la awm tih sawi chhuah a ni a, hemi chungchangah hian Mizoram hian neitu rilru tak tak pua enkawl a mamawh takzet thu sawi chhuah a ni a, tuna kan kal anga kan kal chuan rei loteah Mizoramin tui, ramngaw leh leilung aṭanga kan hmuh kan mamawh tam tak hi hmu lovin Mizoram hi chenna tlak lohah a awm thei mai dawn a ni tih sawichhuah a ni a, sawrkar, pawl leh mimalin kan tihtheih tam tak a awm laiin, zirlaite thinlungah environment venhim pawimawhzia thuk taka tuh a ṭulzia an sawi bawk.

