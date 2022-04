Saituala MFA Cup khelh mekah Inrinni khan FC Serchhip Kawnpui chuan semi-final-a an hmachhawn Kanan FC, Aizawl chu 3-1-in an hneh lo a, FC S.Kawnpui goal neih chhun hi Felix Lalruatsanga thun a ni.

Semi-final pakhat zawkah FC Vengthlang North, Champhai chuan 1-0-in Chanmari FC, Lunglei an hneh bawk a, vawiin hian Aizawl leh Champhai-ten final an khel ang.

