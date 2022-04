Football thuthang (11.4.2022)

@ France forward Kylian Mbappe, 23, chu Paris Saint-Germain-a la cham zui tura beisei a ni a, hei vang hian Real Madrid chuan Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland, 21, lam hawiin, lakluh tuma hma la turin an inbuatsaih mek a, hei hian Manchester City tan harsatna a siam mai thei. (Sunday Mirror)

@ England forward kum 28 mi, Harry Kane-a’n striker anga tam zawk khelh a duhna tihhlawhtlinna atan Tottenham manager Antonio Conte chuan kumin nipuiah number 10 ha tur lakluh a duh. (Mail on Sunday)

@ Inter Milan chuan kumin nipuiah Belgium striker Romelu Lukaku, 29, chu Chelsea aṭanga lakkir leh an duh a, mahse loan-a lakluh chauh an duh a ni. (Football Insider)

@ Hetihrual hian Juventus pawhin Chelsea Italian midfielder kum 30 mi, Jorginho lakluh dan an ngaihtuah bawk. (Tutto Mercato)

@ Erik tan Hag chuan Manchester United manager hna a thawk a nih chuan Old Trafford-a a coaching assistant turin United player hlui Robin van Persie chu lakluh a duh a, hetihlai hian Ajax manager ni mek Ten Hag hi a hna turah hian thuchiang a la awm lo a ni. (Mail on Sunday)

@ Manchester United chuan Leicester City midfielder Youri Tielemans lakluh an beiseinaah an chance a ṭha zawt niin an ngai a, a chhan chu kum 24 mi beiseitu Liverpool leh West Ham-ten an beisei zui tawh lo a ni. (CBS Sports)

@ Tottenham chuan Brazilian right-back kum 23 mi, Emerson Royal manag euro 25m (£20.8m) an phut dwn a, Atletico Madrid chuan Royal hi an ngaihven a ni. (Sport Witness

