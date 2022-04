Football thuthang (16.4.2022)

@ England striker Harry Kane, 28, chuan kumin nipuia Manchester United pan theihna chu hnar a, Tottenham-a awm zui a tum a, Old Trafford club hian Spurs-a Kane boss hlui, Mauricio Pochettino aia Erik ten Hag chu an manager thar turin an thlang ta zawk a ni. (Mirror)

@ Ten Hag hian Manchester United hotute hnenah a khelhtir ṭhin dan style chu Portuguese forward Cristiano Ronaldo, 37, nen a inmil dawn lo tih a hrilh chiang tawh. (Star)

@ Barcelona sporting director Mateu Alemany chuan Bayern Munich leh Poland striker Robert Lewandowski-ten nen inremna an nei tawh anga sawi chu a dik lo tih a sawi a, kum 33 mi, Lewandowski hian Bayern-ah kum 2023 nipui thleng contract a la nei a ni. (Marca)

@ Manchester City chuan Monaco midfielder Aurelien Tchouameni, 22, chu Fernandinho thlaktu atana an number one target-ah an hmang dawn. (Football Insider)

@ Real Madrid pawhin Tchouameni hi ngaihvenin, lakluh tumin an dawr a, Monaco chuan an player hi £50m chuang an chhiar a ni. (AS)

@ Croatia midfielder Luka Modric, 36, chuan club pahnih aṭangin sawmna a dawng a, pakhat chu Juventus aṭangin a ni a, a dang chu Qatar aṭangin a ni a, kumin nipuia a contract a hman zawh hunah thutlukna a siam dawn a ni. (AS)

@ Manchester City chuan an player contract thar an zawrh – Algeria winger Riyad Mahrez, 31, England forward Raheem Sterling, 27, leh Brazil forward Gabriel Jesus, 25-te aṭangin chhânna an la nghak mek. (Teamtalk)

