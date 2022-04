Football thuthang (20.4.2022)

@ Manchester City chuan Boru-ssia Dortmund leh Norway striker Erling Braut Haaland, 21, chu mimal thilah inremna an neihpui tawh. (Mail)

@ City hian Haaland contract-a a release clause £62m chu an hmang ṭangkai dawn a ni. (Sky Sports)

@ Real Madrid chuan Haaland hlawh phût zat chu pek an ngam lo a, a chhan chu Haaland hi an player zinga hlawh tam bera an siam avanga an star player dangte dinhmun tihderthawn an duh lo a ni. (Goal)

@ Real hian Haaland an la thei lo a nih chuan Manchester United leh Uruguay striker Edinson Cavani, 35, lak an tum mai thei. (Fichajes)

@ Real Madrid hian Chelsea wing-back Reece James, 22, chu an thlithlai hnaivai tawh hle a, Carlo Ancelotti scout-te hian tun season-ah England defender hi ṭum 9 lai a inkhel an lo thlir tawh a ni. (Mirror)

@ Uruguay striker Luis Suarez, 35, chuan kumin nipuia Atletico Madrid-a a contract a hman zawh hunah Liverpool-a a team-mate hlui Steven Gerrard nen Aston Villa-ah hna an thawkdun leh mai thei. (Birmingham Mail)

@ Paris St-Germain chuan kumin nipuiah Argentina striker Mauro Icardi, 29, leh a hnampui Leandro Paredes, 27-te chu hralh theih an beisei. (Hadrien Grenier)

@ Inter Milan hotute chuan Chelsea leh Belgium striker Romelu Lukaku, 28, chu loan-a lakir leh turin an inpeih. (La Gazzetta dello Sport)

@ Juventus chuan kumin nipuia Manchester United-a a contract hmang zo tur, Paul Pogba, 29, chu Turin-a lakkir leh an duh a, mahse Paris St-Germain leh Real Marid-te nen an inchuh nasat a ngai viau mai thei. (Football Italia)

Like this: Like Loading...