Football thuthang (22.4.2022)

@ Real Madrid chuan kumin nipuia lakluh an tum, Borussia Dortmund forward Erling Braut Haaland chuan Manchester City a pan dawn nia a lan avangin Haaland chu beisei zui an tum lova, Paris St-Germain aṭanga Kylian Mbappe, 23, lak tumin an tih theih zawng zawng tih an tum dawn thung a ni. (Mail)

@ Real Madrid hian England midfielder Jude Bellingham pawh Bernabeu lama sengluh dan an zawng a, hetihlai hian Borussia Dortmund chuan kum 18 mi hi chelh an tumruh ve hle thung. (Bild)

@ Manchester United boss thar tur Erik ten Hag chuan player lakluhna atana hman tur £200m a nei dawn a, kumin nipui hian a tlem berah first-team player 6-te chu chhuahtir a tum a ni. (Mirror)

@ France forward Anthony Martial, 26, chuan season tluana Sevilla-a loan-a a khelh hnuah Manchester United-a a kir leh rin a ni. (Fabrizio Romano)

@ Manchester United midfielder Paul Pogba aiawhte chuan Juventus leh Real Madrid-te chu kumin nipuia a insawnna tur chungchangah indawrna an neihpui a, kum 29 mi hi free agent a ni dawn a ni. (Sky Sports)

@ Arsenal chuan Bayern Munich Austrian midfielder Marcel Sabitzer, 28, chu lakluh an tum a, Atletico Madrid pawhin an tum ve bawk a ni. (Bild)

@ Tottenham manager Antonio Conte chuan an chairman Daniel Levy chu hmuh a, kumin nipuiah player paruk vel lakluh an mamawh thu hrilh a tum a, Leicester City midfielder Youri Tielemans, 24, chu lakluh a tum zinga a duh pawlah a tel. (Telegraph)

