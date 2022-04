Four lane siam tura assessment hmasa aiin re-assess-ah cheng vbc. 70 velin hniam

NHIDCL-in Kolasib district paltlanga four lane an siam turah sum estimate a san vanga re-assess leh tura tih package 3 leh 4 chu zawh tawh ni a, assessment neih hmasak aia pawisa tlemna hi cheng vbch 70 vel a ni. Hetihlai hian pass inthuah leh harsatna awm ṭhenkhat chu tunkar chhunga chinfel hman tum a ni bawk.

Kolasib DC thar, John Lt Sanga’n Kolasib district MJA-te inhmelhriat paha a kawmnaah hemi chungchang hi a mawhphurtu Addl DC Lallawmawma chuan press mite zawhna chhangin a sawichhuak a, four lane siam tur hi package 7 — 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7A ah te ṭhen a ni. Package 1&2 hi Assam lam chan niin package 2 huamchhungah hian Vairengte ṭhenkhat a tel a, Assam sawrkar kut a nih vangin harsatna a awm mai a hlauh thu media mite sawi chu, “National Highway hi Assam kawng a ni lova, NHIDCL ta a ni. Tuna Assam sawrkar kuta awm metre 700 pawh hi kan tih tur tho a nih hmel a, kan assess tawh,” tiin harsatna a awm a rin loh thu a sawi.

Vairengte aṭanga Gosen Veng, Kolasib chu package 3 & 4 ah dahin helai area hi NHIDCL chuan cheng vbch 130 vel an ruahman a, mahse assessment hmasa zawkah cheng vbch 220 vel a ni chu re-assess leh tura tih an ni a, hei pawh hi zawhfel tawh a ni. Helai package pahnihah hian mi 30 vel ve ve chu buai an awm a, a ṭhen chu pass in thuah te niin court-a kalte pawh an awm tih a sawi. “Chutiang chu chinfel turin um zui mek a ni a, engemaw chen hi chu tunkar chho ah kan tihfel theih kan ring,” a ti.

Addl DC chuan an assess tawh hnuah ṭhenkhat chu NHIDCL lamin ram lak tur chin an rawn ti te leh tih a sawi a, “A tira 80 mtrs te an lak kha a tawn tawnin 20 mtrs te an paih leh a, a kalna tur chin hi samfai emaw pillar phun emaw a ni lova, labour lamin lungphunna chin bawk an lo chhiar ve leh ṭhin,” tiin road reserve te pawh paih ṭhen a ni tih a sawi. “Land value pawh kan chhiar sang ve deuh a, tihniam leh tura min tih ringsa tho, an ti ngei bawk a, kan re-assess hnuah cheng vbc. 150 velah a tla thla,” tiin package 3 & 4 hi an thawh tawh thu a sawi.

Gosen veng aṭanga Thingdawl inkar, package 5 pawh tunah hian survey leh assessment zawh a ni tawh a, thlai awmte chhinchhiah niin amount tihfel tuma hmalak mek a ni a, chungkaw 600 vel an awm a, pass pawh a tamin a buai ber tih a sawi a, Package 6 ah Kawnpui chu assessment zawh a ni tawh a, surveyor te indaih lohna avangin duh angin hna a chak thei lo tih a sawi a, “Bualpui lam an zawh leh chuan assessment hrim hrim chu kan zo tihna a ni ang,” a ti.

Like this: Like Loading...