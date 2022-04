Governor leh CM-in Mizorama kawlphetha tam zawk siamchhuah dan tur an sawidûn

Nimin chawhnu khan Raj Bhavan-ah Governor Hari Babu Kam-bhampati leh Chief Minister Zoramthanga-te chuan Mizoram chhunga Kawl-petha tam zawk siam chhuah dan tur chungchang leh thil pawimawh dangte an sawidun a, he sawiho-naah hian Power Minister R.Lalzirliana pawh a tel a ni.

Governor Hari Babu Kambhampati chuan tunhnaiah Mizoram sawrkar hmalakna ûmzui ngai nia a hriatte bawhzuiin Delhi-ah Central sawrkara Minister pawimawh tak takte a dawr thu Chief Minister Zoramthanga hnenah hian a sawi hmasa a, Central sawrkar lam pawhin Mizoram sawrkar hmalaknate chu an ngai pawimawh hle nia a hriat thu a sawi a ni.

Chief Minister pawhin Governor-in a remhriatna leh ṭha a tih anga ṭhahnem ngai taka central sawrkar hotute a bia chu lawmawm a tih thu a sawi a, tuna Mizoram sawrkar hmalakna pawimawh zualte Governor hi a hrilh a, hemi hnu hian Mizoram hmasawnna tura hmachhawpte leh tuna hmalakna kal mek pawimawh tak takte an sawidun a ni.

Governor leh Chief Minister-ten an sawidun zingah hian Power Sector-ah hmalakna liantham deuh kalpui a, tuiluang leh nizung chakna hmanga kawlpetha tam zawk leh state khamkhawp tur siamchhuah chungchang te, project senso hmuh theih dan leh a kaihhnawih dangte uluk takin an sawi a, hemi chungchangah hian Power Minister R.Lalzirliana pawhin P&E Department Engineer-ten chiang zawka zirchianna an neih theih tur thu te, Mizoram chhunga luiluang chakna leh nizung chakna hmanga kawlpetha siam chhuah theih zât chhutchhuahsate bakah heng project siamna atan thil ṭulte a sawi bawk a ni.

Governor leh Chief Minister inkawmnaah hian Tourism Sector tihhma-sawnna a ṭul chungchang te, thlawhtheihna hmanga inkalpawhna tihhmasawn chungchang te, Higher Education bika Science zirna tihphuisui dan tur te, Mizo pi leh pute aṭanga ramhmul damdawi kan lo hman ṭhante Ayush huanga sengluh dan turte sawi a ni a, Central sawrkar Scheme tam tak mipuiin tam zawk an hriat chiana, hamṭhatna an dawn theihna tur hmalak ngai laite pawh an sawi bawk a ni.

Like this: Like Loading...