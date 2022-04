Inrinni zan khan Chalbawiha Junction-a Champhai Police Check Gate duty-te chuan Heroin nia rinhlelh, grams 322, soap case 25 chhunga thuhruk, international market-a cheng nuai 161 man hu chu Biakthanawn (20), Haikhawl, Tahan, Myanmar, Maxi Cab (Zokhawthar – Aizawl Service) a chuang kut aṭangin an man, he thil hi chhui chhunzawm nghal mek a ni.

