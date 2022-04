Hri leng vanga kum 2 dawn school khâr a nih hnuah school hawng leh tan

Kum 2020, March ni 17 aṭanga zirna in khar a nih hnuah hripui lengin ziaawm lam a pan tak avangin nimin aṭang khan sawrkar thuchhuak angin kum 2022-2023 academic session thar atan zirna in hrang hrangte hawn leh a ni.

School Education Department chuan zirlai naupangte leh zirtirtute zawm tur SOP khauh tak duangin, heng dânte kengkawh chungin zirna in chu dân pangngai anga kalpui ṭan leh tur a ni a, sawrkar thuchhuak angin nimin khan school hrang hrangte hawn ṭan a ni a, school ṭhenkhatah chuan zirtirtuten an school-te chei mawiin, zirlai school kai ṭan tur lawmna thuziak an lo tar a, school kai ṭan leh ni hian School hrang hrangah ‘Ro min rel sak ang che’ tih hla sa-in zirna an chhunzawm a ni.

Sikul kal theih a nih loh avang hian kum 2020, 2021 leh 2022 academic session-ah chuan Board exam class 10 leh class 12 bak online hmanga zirlaite exam-tir ṭhin an ni a, Board exam hmachhawn tur class 10 leh 12 zirlaite chuan a khat tawkin sikul an kal thei a, an kal theih hunah pawh hripui vangin an chawlh a ngai chang a awm leh ṭhin a ni.

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan hripui avanga zirna khaihlak chu ramin a tuar loh nan theihtawpa ṭan la turin khawtlang hruaitu te, nu leh pa leh zirtirtute a sawm a, hripui avanga kum 2 zet sikul khar a nih tawh hnuah sikul hawn a lo ni ta leh zirlaiten sikul an pan leh thei ta chuan a tihlim hle tih a sawi a. Zirlaite leh zirtirtute a lawmpui tih sawiin, sikul kal theih loh chhungin zirna chu online leh kawng danga kalpui ni mahse, network ṭhat tawk loh avang leh hmanrua neih ṭhat tawk loh avangtein zirlaiten an thiam tur ang an thiam fumfe loh palh thei tih a sawi a, a dan pangngaia sikul hawn a ni thei chu School Education lama thuneitute duhthusam tihhlawhtlinna a ni a, an lawm tak zet tih a sawi.

Minister chuan zirna boruak ṭha a awm leh thuai theihna tura zirtirtute hmalakpui turin khawtlang hruaitute a sawm a, nu leh pate pawh inchhung lama ṭan la ṭheuh turin a sawm a ni.

Like this: Like Loading...