Huaisen lawmman dilna hun hawng mek

Ministry of Home Affairs, Government of India chuan kum tinin khua leh tui, sipai, leh polices forces chi hrang hrangte tan huaisen lawmman (Ashoka Chakra) a pe ṭhin a, he huaisen lawmman hi ram puma lawmman ngaihhlut hlawh berte zinga mi a ni a, he lawmman dawngtute chu Independence Day-ah ropui taka puan a ni ṭhin a ni.

He huaisen lawmman dawng tlaka ngaihte rawtna hun hawn mek a ni a, rawtnate chu form awmsa hmangin April thla ral hmaa thehluh vek tur a nih avangin, Serchhip district aṭanga rawtna neite chuan ni 15.4.2022 ral hmain Under Secretary to the Government of Mizoram, Home Department ah thehluh tur a ni a, a dilna form hi Deputy Commissioner Office-ah ngaihven theih a ni ang.

