INTACH Mizoramin World Heritage Day hmang

UNESCO in 1983 atang tawha a hman thin World Heritage Day chu INTACH (Mizoram Chapter) member te pawhin nimin khan Aijal Club ah an hmang a, Kumin thupui ‘Heritage and Climate’ chungchang sawiin State Convener P. Rohmingthanga chuan pipu sulhnu leh kan ram rohlu leh hnam ro kan chawisan zela kan humhalh tlat a pawimawh thu a sawi. He huan hian Khawvel ṭhang chho zelah sik leh sa a danglam chak lutuk tawh avangin hemi kawnga mipuite nasa leh zuala hrilhhriatna (awareness) neih tam a pawimawh tih member te chuan an sawi a, Hnam ro – ṭawng chi hrang leh lam leh zaite pawh kan chhawm nun zel a pawimawh thu an sawi bawk.

