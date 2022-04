Inrinni khan MJA leh I&PR Department kum 50 tlin lawmna chi khat atan MJA, Serchhip District member leh I&PR, Serchhip District staff-te chuan New Serchhip Indoor Stadium-ah One Day Badminton tournament an khel a, hetah hian K.Saitluanga, DIPRO leh Babie Lalnunsangi-te ṭangdun chu an champion a, F.Ramfangzauva leh C.Lalropari-te ṭangdun chu runner-up niin, trophy an dawng a ni.

