Kan candidate turte reng reng hi Hqrs.-in a ruat tur a ni:ZPM president

Nimina ZPM Chhung Inkhawm neihah ZPM President Lalliansawta chuan an party Candidate turte reng reng chu ZPM Headquarters-in a ruat tur leh thuthlukna a siam tur a nih thu a sawi.

ZPM President chuan Inthlan chungchang buaipui tur committee hi din a ni tawh tih sawiin, “Kan candidate tur te reng reng hi Headquarters-in a ruat tur leh thutlukna a siam tur a ni. Kum 2023 MLA general election lo awm turah pawh Headquarters-in candidate tur mi ṭha tak tak a ruat dawn a, Party mite chiai lo tur leh thu lengvak mai mai buaipui lo turin ka duh che u a ni,” a ti.

Lalliansawta chuan, mi thinlungah ZPM-in hna a thawk nasa hle nia sawiin, “Zoram hmun hrangah kan feh chhuak a, a thlawnin tumah kan haw lo. Hmun tinah lawmluh tur an awm a, kan thawhrimna a thlawn lo. Pawl boruak a ṭha a, ṭhahnemngai taka thawktute chungah lawmthu ka sawi a ni. Kan hma lawkah Lunglei Municipal Council (LMC) leh Mara Autonomous District Council (MADC) inthlan kan hmachhawn dawn a; hemi atan hian General Headquarters-in nasa takin ngaihtuahna a seng a, chakna chang ngei turin hma a la a ni,” a ti.

Hmun hrang hranga zin chhuakten report an pe a, Zoram hmun hrang hrangah ZPM zawm thar mi ṭhahnem tak an awm thu leh, sawrkar kan hrawn tawh te-ah mipuite an beidawng tawh tiin, ZPM chu an innghahna leh beiseina awmchhun a nih thu an sawi bawk a ni.

