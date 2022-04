Kan sawrkar chuan ‘ZORAMTHAR” kan beisei hi a lo thleng ngei dawn a ni:BJP president

BJP Mizoram Pradesh president, Vanlalhmuaka chuan, “Kum 2023 MLA General Election lo awm turah hian Pathian leh mipui zara sawrkarna kan chang a nih ngat chuan Mizoramah hian “ZORAMTHAR” kan beisei hi a lo thleng ngei dawn a ni,” a ti.

Nimina Political Session an neihah he thu hi sawiin, BJP president chuan “Zoramtharah chuan kawngtin renga hmasawnna, Infrastructure Development hrang hrang kaltlangin Mizoram pumah Mizo mipuite’n lungrual takin mahni theihna zawn ṭheuhah hna kan thawk thei tawh dawn a ni. Chumi hunah chuan sem Policy avanga Mizoram mipui rilru rethei taka kan awmna lakah chhanchhuah kan ni tawh ang a, kan Bible zirtirna angin, kan thawk ang a, kan thawh milin hlawh pawh kan hmu thung tawh dawn a ni,” a ti a, “Chuvangin chutiang hun kan thlir avang chuan harsatna hrang hrang karah pawh BJP hian nasa takin Mizoram leh Mizote tan theihtawp kan chhuah zel a ni,” a ti bawk.

Vanlalhmuaka chuan, “Tunlai hian Party ṭhenkhat chuan mipui hnena an sawrkar theihna tur an zawrh chu an party president-te a ni ta a, ram mipui min bawlkual vel dan hi a pawi hle a ni. A ṭhenin Mau, Rua, Vaimim chi sem te, a ṭhenin Kalphung thar an ti bawk a, Political Party dangte’n mipui hnena an thil zawrh ṭhin hi kan ram hmasawnna atan leh dinchhuah-na tur atan chuan a beidawnthlak hle a, an thutiamah an ding thei reng reng lote hi kan ram vanduaina niin a lang. Keini BJP-te erawh chuan Development hi mipuite hnena kan zawrh chu a ni thung,” a ti bawk.

